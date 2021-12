Ruby ter: legale Berlusconi, con testimoni dimostreremo innocenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il legale di Silvio Berlusconi "con i nostri testimoni siamo nella condizione di poter ancor meglio precisare quello che ritengo in realtà sia già emerso in maniera precisa attraverso l'escussione dei testi della procura". Lo ha detto l'avvocato Federico Cecconi a margine dell'udienza di oggi, commentando la ripresa del processo Ruby ter - in cui l'ex premier è imputato insieme ad altre 27 persone - prevista per il prossimo 19 gennaio, quando verranno ascoltati i testi della difesa di Berlusconi. "Io confido nel poter dimostrare l'insussistenza in fatto e in diritto delle accuse" ha aggiunto. In merito ad eventuali dichiarazioni spontanee da parte del leader di Forza Italia, Cecconi non escluderebbe nessuna possibilità, ricordando, a chi glielo ha domandato, che le dichiarazioni spontanee "si possono rendere in qualsiasi momento e fase del procedimento".(Rem)