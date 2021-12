Lavoro: Assolavoro, emendamento M5s mette a rischio 100 mila assunti a tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova può proiettarsi nel futuro con entusiasmo ed esperienza per continuare ad offrire un servizio indispensabile" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- L’emendamento del Movimento 5 Stelle approvato ieri dalle commissioni riunite Lavoro e Finanze mette nuovamente a rischio gli assunti in somministrazione a tempo indeterminatom che complessivamente superano le centomila persone. Lo afferma Assolavoro in una nota, ricordando che la norma fissa al 31 dicembre 2022 il limite temporale di impiego (oltre i 24 mesi) dei lavoratori assunti in somministrazione a tempo indeterminato e inviati in missione a termine: a fronte dell’allarme sollevato da Assolavoro e dai sindacati di settore, che misero in campo una serie di iniziative culminate nella mobilitazione del 23 settembre scorso, il governo favorì con il decreto fiscale l’approvazione di un emendamento che eliminava, correttamente, ogni vincolo temporale. “Ora in Parlamento è accaduto l’inverso e si è punto e a capo”, si legge nella nota. Anche il presidente di Assolavoro, Alessandro Ramazza, si è detto “molto preoccupato per i nostri lavoratori assunti a tempo indeterminato, per questo modo sconclusionato ed irragionevole di procedere”. (segue) (Com)