Lavoro: Assolavoro, emendamento M5s mette a rischio 100 mila assunti a tempo indeterminato (2)

- In pochi mesi, ha continuato, il quadro normativo viene “nuovamente mutato senza ragione, con una scelta che penalizza tutti: è davvero arduo rinvenire una ragione in tutto ciò se si esclude l’aprioristica avversione di taluni per il sistema delle imprese e la flessibilità negoziata qual è la somministrazione di lavoro, ovvero l’unico istituto che garantisce tutti i diritti, le tutele e la retribuzione tipiche del lavoro dipendente, oltre a numerose prestazioni aggiuntive in tema di welfare e formazione”. In assenza di un ripensamento, ha spiegato Ramazza, si pone a rischio “una vastissima platea di lavoratori assunti a tempo indeterminato, si determina la necessità di disperdere tante professionalità formate e con esperienza sul campo, dando corso a un turn over che non giova a nessuno”. Assolavoro, prosegue la nota, si appella “in ultima istanza al primo ministro, Mario Draghi, pur consapevoli del fatto che la responsabilità di quanto avvenuto risiede in primo luogo in capo a quelle forze parlamentari che hanno prima proposto questa scempiaggine e poi l'hanno votata, insieme ad altri”. (Com)