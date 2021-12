Auto: Daimler Truck è da oggi un'azienda indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divisione camion e autobus del conglomerato automobilistico tedesco Daimler è da oggi un'azienda indipendente come Daimler Truck e terrà un'offerta pubblica iniziale il 10 dicembre prossimo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, con oltre 100 mila dipendenti, Daimler Truck si definisce il maggiore produttore di camion e autobus su scala globale. Per ogni due titoli di Daimler, gli azionisti del gruppo ne riceveranno uno di Daimler Truck. Inizialmente, il conglomerato manterrà una quota di minoranza del 35 percento nella nuova società. Dal primo febbraio prossimo, Daimler assumerà la denominazione Mercedes-Benz Group. (Geb)