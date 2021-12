Somalia: opposizione annuncia boicottaggio delle elezioni, processo manca di "trasparenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione dei candidati alla presidenza in Somalia - la piattaforma che riunisce 14 candidati ostili al presidente uscente Mohamed Abdullahi "Farmajo" - ha annunciato il boicottagaggio delle elezioni parlamentari attualmente in corso nel Paese. In una dichiarazione rilasciata al termine di un incontro con il governo federale, ieri sera, i candidati hanno insistito sul fatto che le elezioni per la Camera bassa - attualmente in corso - sono state "deviate dalla retta via" e hanno perso credibilità poiché il processo manca di "trasparenza e concorrenza leale" per i seggi. Secondo l'Unione, inoltre, le squadre elettorali statali non sono indipendenti e neutrali e si sarebbero piegate alla pressione dei leader degli Stati regionali, mentre l'organismo elettorale federale prenderebbe ordini direttamente da Farmajo, accusato di interferire con l'esercizio elettorale imponendo personalità a lui vicine nella Camera bassa. I candidati accusano inoltre il comitato per la risoluzione delle controversie di aver fallito nel suo compito dopo aver rifiutato di accogliere i reclami di candidati di opposizione e di non aver trattato i casi in modo equo. (segue) (Res)