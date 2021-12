Somalia: opposizione annuncia boicottaggio delle elezioni, processo manca di "trasparenza" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione - di cui fanno parte, tra gli altri, gli ex presidenti Sharif Sheikh Ahmed Hassan Sheikh Mohamoud, oltre che l'ex premier Hassan Ali Khaire - denuncia inoltre il fatto che non ci siano osservatori elettorali e un'adeguata copertura mediatica delle elezioni da parte di stazioni televisive indipendenti, elemento quest'ultimo che era stato concordato dalle parti interessate dall'accordo elettorale dello scorso 27 maggio. "Quelle in corso non possono essere definite elezioni. È il nudo saccheggio di seggi che porterà la Somalia all'instabilità, al caos e ad un'ulteriore crisi politica", si legge nel comunicato. "L'Unione dei candidati non accetterà e non farà parte di una frode elettorale che mira a far deragliare il Paese dagli sforzi di pace e di costruzione dello Stato", afferma la dichiarazione, che annuncia nuove consultazioni con i cittadini su come salvare il Paese da una nuova guerra civile. I candidati hanno inoltre accusato il primo ministro Mohamed Hussein Roble di non essere stato capace o di non aver voluto correggere in corsa gli "errori" riscontrati durante il processo elettorale, lanciando al contrario un appello per un'accelerazione delle elezioni nei restanti seggi della Camera bassa. L'Unione dei candidati ha fatto quindi appello alla comunità internazionale affinché intervenga nella crisi e non aspetti che la situazione sfugga di mano a causa dello stallo sulle elezioni. (segue) (Res)