Russia-Regno Unito: ministero Esteri, tesi di una minaccia russa non corrisponde a realtà

- La tesi esposta dai vertici militari del Regno Unito su una minaccia russa è falsa e non corrisponde alla realtà. Lo ha affermato oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un briefing, commentando le dichiarazioni dell'ex capo di Stato maggiore britannico, Nick Carter, sulla minaccia costituita dalla Russia e sulle sue azioni aggressive nella "zona grigia" nell'Europa orientale e nel Caucaso, in Paesi che non fanno parte della Nato. "Questo ragionamento assomiglia più a riflessioni emotive che sono state ispirate da una falsa percezione della realtà", ha aggiunto Zakharova. (Rum)