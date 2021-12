Germania: operazione contro trafficanti esseri umani in tre Laender

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia federale (Bpol) ha effettuato oggi un'operazione contro sospetti trafficanti di esseri umani a Berlino, in Brandeburgo e in Turingia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sono state perquisite 41 proprietà, di cui 38 a Berlino. Gli agenti sono intervenuti anche a Potsdam e Spremberg, in Brandeburgo, nonché a Sonderhausen in Turingia. Le perquisizioni erano dirette contro 18 tedeschi e 23 vietnamite, che sarebbero arrivate in Germania in maniera illegale. (Geb)