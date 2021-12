Scuola: Lupi (Nci), bene Draghi su Dad ora investire su medici nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Benissimo ha fatto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a scongiurare il ritorno alla Dad, proteggendo il diritto allo studio dei nostri ragazzi. Lo afferma il presidente di Noi con l'Italia e vicepresidente del gruppo Misto alla Camera Maurizio Lupi. "Non possiamo permettere che la didattica a distanza venga considerata quasi la normalità, perché ha effetti negativi non solo sull'apprendimento, ma anche sul lato psicologico e sociale. La scuola è il pilastro intorno al quale costruire il futuro del Paese, per questo è indispensabile utilizzare i fondi del Pnrr per rifondarla. Guardiamo al futuro facendo tesoro delle lezioni del presente e recuperando le esperienze migliori della nostra storia, per questo chiediamo che si utilizzino i fondi europei per assumere medici nelle scuole, dando ad ogni istituto un presidio sanitario. Far studiare in libertà e sicurezza i nostri alunni, dando loro la migliore istruzione possibile, deve essere una priorità condivisa da tutta la politica", conclude Lupi. (Com)