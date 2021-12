Roma: molesta fedeli in chiesa e prende a testate l'auto dei carabinieri, arrestato 34enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era entrato in chiesa e infastidiva i fedeli che pregavano, pretendendo le elemosine. Per l'atteggiamento molesto di un egiziano di 34 anni, ieri pomeriggio, il parroco della chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire del Gonfalone, in via Banchi Vecchi a Roma, è stato costretto a chiamare carabinieri. Al loro arrivo, i militari della stazione di piazza Farnese hanno trovato l'uomo in evidente strato di ebbrezza che ha cominciato ad parroco e carabinieri. Mentre veniva portato fuori dalla chiesa, ha dato una testata al cofano della macchina d'ordinanza. Per questo l'uomo è stato arrestato per resistenza, oltraggio e danneggiamento. (Rer)