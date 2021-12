Aids: Fico, più risorse a Paesi poveri e no stigma sociale contro sieropositivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta contro l'Aids "potrà essere vinta soltanto se nessuno in tutto il pianeta resterà escluso dall'accesso ai programmi di informazione e prevenzione, da una diagnosi tempestiva, dalle cure più avanzate. Dobbiamo dunque impegnarci ad aumentare le risorse pubbliche e private destinate a questa battaglia nei Paesi a basso e medio reddito". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della Giornata mondiale contro l'Aids "1981-2021 di Hiv: quarantanni nella storia", presso l'Aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio. "Occorre porre concretamente la dignità delle persone al centro della strategia sanitaria, combattendo disuguaglianze, pregiudizi, ignoranza e discriminazioni. E su questo c'è molto da fare ovunque non solamente nei Paesi più poveri", ha ammonito Fico. (segue) (Rin)