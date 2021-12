Aids: Fico, più risorse a Paesi poveri e no stigma sociale contro sieropositivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo stigma sociale che tocca le persone sieropositive resta un elemento su cui lavorare dal punto di vista culturale. Parlare di Aids significa anche sfatare dei tabù, combattere la disinformazione e aiutare tutte le persone sieropositive. Per far questo, credo serva anche ribadire l'importanza della prevenzione e dei test che sono uno strumento utile forse ancora troppo poco diffuso pure nel nostro Paese", ha aggiunto il presidente di Montecitorio per poi accennare al fatto che "il Parlamento possa e debba avere un ruolo contrale in questo contesto, anzitutto adottando l'adozione di tutti gli interventi legislativi e non legislativi necessari per garantire nel nostro Paese, in coerenza con gli obiettivi fissarti a livello internazionale le attività di ricerca, prevenzione, informazione e cura e la sorveglianza epidemiologica". (Rin)