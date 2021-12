Scuola: Casa (M5s), insieme a protocollo Covid preservare personale docente e Ata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno sostanziale al protocollo Covid stabilito meno di un mese fa "è essenziale per mantenere il più possibile la scuola in presenza e preservare la continuità didattica". Lo sottolinea Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera. "A settembre è stato stabilito l'obiettivo di portare a compimento un anno scolastico regolare, nel quale la Dad fosse un'eccezione. Per sdoppiare le classi e rispettare le esigenze di distanziamento è stato assunto un contingente di docenti e lavoratori Ata a supporto. Ad oggi - prosegue - i contratti di queste categorie sono in scadenza a fine dicembre ma è evidente che l'emergenza pandemica sia ancora in corso e che le ragioni dell'impiego del personale aggiuntivo non siano affatto cadute. In sede di legge di bilancio è necessario trovare le risorse per garantire il prolungamento dei contratti e l'indispensabile supporto alla scuola in presenza che stanno dando questi lavoratori". (Com)