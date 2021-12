Difesa: Ucraina, nel 2022 stanziamenti a bilancio per 10 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina stanzierà oltre 10 miliardi di euro per il settore della difesa e della sicurezza nel 2022. Lo ha dichiarato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Per la prima volta in 30 anni, nel 2022 i finanziamenti per il settore della difesa e della sicurezza, tutti i programmi, supereranno i 320 miliardi di grivnie (10,3 miliardi di euro)", ha detto Zelensky, ricordando come solo nel 2018 l'importo stanziato per la difesa fosse di quasi la metà. (Rum)