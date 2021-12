Siria: Amnesty international chiede liberazione 27 mila bambini trattenuti ad Al Hol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amnesty international chiede la liberazione e il ritorno in patria di 27 mila bambini trattenuti ad Al Hol, il campo profughi in cui si trovano i parenti dei miliziani dello Stato islamico (Is). Lo riferisce il portale siriano “Enab Baladi”, vicino all’opposizione al presidente Bashar al Assad. Da quanto rivelato nel rapporto pubblicato per chiedere la liberazione dei bambini, questi ultimi, alcuni dei quali minori di 12 anni, vengono trattenuti con l’accusa di diventare terroristi in futuro, nonostante la mancanza di prove e regolari processi. Inoltre, da quanto denunciato da Amnesty international, le condizioni di vita nel campo sarebbero durissime. (Res)