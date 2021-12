Vaticano: Papa ai fidanzati, abbiate il coraggio di passare da innamoramento ad amore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nell'udienza generale di questa mattina in Aula Paolo VI, continua la catechesi su San Giuseppe e lancia "un messaggio a tutti i fidanzati". "Quando l'innamoramento con le sue aspettative sembra finire – spiega il Pontefice ai fedeli presenti – lì può cominciare l'amore vero. Amare infatti non è pretendere che l'altro o la vita corrisponda alla nostra immaginazione; significa piuttosto scegliere in piena libertà di prendersi la responsabilità della vita così come ci si offre". "Molto spesso – ammonisce il Papa – la nostra vita non è come ce la immaginiamo. Soprattutto nei rapporti di amore, di affetto, facciamo fatica a passare dalla logica dell'innamoramento a quella dell'amore maturo. La prima fase è sempre segnata da un certo incanto, che ci fa vivere immersi in un immaginario che spesso non corrisponde alla realtà dei fatti". Così è stato anche per Maria e Giuseppe, il cui piani sono stati sconvolti dall'azione di Dio. Giuseppe, uomo giusto, "ci dà una lezione importante, sceglie Maria a occhi aperti", dice Bergoglio, che lancia un messaggio a tutte le giovani coppie: "I fidanzati cristiani sono chiamati a testimoniare un amore così, che abbia il coraggio di passare dalle logiche dell'innamoramento a quelle dell'amore maturo. Questa è una scelta esigente, che invece di imprigionare la vita, può fortificare l'amore perché sia durevole di fronte alle prove del tempo. La castità, la fedeltà, il rispetto, l'ascolto non sono virtù che vengono chieste in un fidanzamento per suscitare sensi di colpa, ma per indicare quella direzione che, sola, può donare ai nostri sogni la possibilità di realizzarsi e di durare". (Civ)