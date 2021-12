Nigeria: autorità di Lagos pubblicano libro bianco su massacro di Lekki, "ipotesi e speculazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Stato di Lagos, in Nigeria, ha pubblicato un "libro bianco" su un rapporto della commissione d'inchiesta istituita per indagare sugli abusi della polizia e sulla sanguinosa repressione delle proteste al casello di Lekki dello scorso anno. Il "libro bianco", fa sapere l'amministrazione locale in una nota, è da considerarsi il documento ufficiale del governo in risposta al rapporto e respinge la versione secondo cui nove persone siano state uccise al casello di Lekki il 20 ottobre 2020 quando i militari fecero irruzione per disperdere i manifestanti che protestavano contro gli abusi delle forze di polizia, nell'ambito delle proteste note con il nome di #EndSars (dal nome dell'unità di èlite della polizia ritenuta responsabile degli abusi). Il documento descrive tali accuse come "ipotesi e speculazioni". La scorsa settimana il ministro dell'Informazione nigeriano, Lai Mohammed, ha respinto come "falso" il rapporto della commissione d'inchiesta giudiziaria istituita dal governo dello Stato di Lagos sul massacro avvenuto il 20 ottobre 2020 al casello di Lekki. (segue) (Res)