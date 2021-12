Nigeria: autorità di Lagos pubblicano libro bianco su massacro di Lekki, "ipotesi e speculazioni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante una conferenza stampa nella capitale Abuja, Mohammed ha dichiarato che le accuse sono dei "racconti al chiaro di luna". "Mai nella storia di una commissione giudiziaria in questo Paese un rapporto è stato pieno di così tanti errori, incongruenze, discrepanze, speculazioni, allusioni, omissioni e conclusioni che non sono supportate da prove", ha affermato il ministro, negando che a Lekki ci sia stato un massacro e definendo "scioccanti" le accuse contenute nel rapporto. "Quel rapporto non è altro che il trionfo delle fake news e l'intimidazione di una maggioranza silenziosa da parte di un rumoroso linciaggio", ha detto Mohammed. Il rapporto, trapelato la scorsa settimana sulla stampa nigeriana ma non ancora reso pubblico, accusa i militari dell'esercito nigeriano schierati al casello autostradale di Lekki, nello Stato di Lagos, di aver "sparato, ferito e ucciso manifestanti disarmati e indifesi, senza provocazione o giustificazione, mentre sventolavano la bandiera nigeriana e cantavano l'inno nazionale", commettendo così un massacro ingiustificato. Nella sua sintesi, il panel afferma che non ci fosse alcuna giustificazione per il dispiegamento di militari per disperdere i giovani manifestanti - che stavano esercitando il loro "diritto costituzionale garantito" di chiedere conto al loro governo attraverso una protesta pacifica, nell'ambito delle proteste di massa meglio conosciute con l'hashtag #EndSars contro i presunti abusi e torture commessi dall'unità di polizia nota come Squadra speciale antirapina (Sars). (segue) (Res)