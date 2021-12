Nigeria: autorità di Lagos pubblicano libro bianco su massacro di Lekki, "ipotesi e speculazioni" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione accusa inoltre i militari di aver impedito ai manifestanti di ricevere assistenza medica salvavita. “Il gruppo ha anche riscontrato che la condotta dell'esercito nigeriano è stata esacerbata dal suo rifiuto di consentire alle ambulanze di fornire assistenza medica alle vittime. È stato anche riscontrato che l'esercito non ha aderito alle proprie regole di ingaggio”, si legge nel rapporto. Il rapporto accusa quindi la direzione della Lekki Concession Company, una società del governo statale di Lagos che gestisce e riscuote i pedaggi al casello, di essersi "rifiutata di consegnare alcune informazioni/prove utili e vitali come richiesto dal gruppo e dall'esperto forense impegnato dal panel, anche laddove tali informazioni e prove fossero disponibili per ammissione della società”, e di aver manipolato le riprese video dell'incidente la notte del massacro. I risultati del panel mettono così a tacere le ripetute smentite da parte dell'esercito, del governo nigeriano e del governo dello Stato di Lagos. Le proteste #EndSars, scoppiate nell'ottobre 2020 per chiedere di porre fine agli abusi degli agenti Sars (fra cui casi di estorsione, rapimento e uccisioni extragiudiziali), sono state in gran parte pacifiche fino a quando le truppe non sono state schierate al casello di Lekki - l'epicentro delle proteste - su richiesta del governatore Babajide Sanwo-Olu. All'arrivo sul luogo della protesta, testimoni oculari e manifestanti hanno affermato che i militari hanno aperto il fuoco direttamente contro i manifestanti. (Res)