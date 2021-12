Romania-Usa: Blinken, partnership costruita su valori condivisi, interessi comuni e forti legami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha inviato un messaggio di congratulazioni alla Romania e ai suoi cittadini in occasione della celebrazione della Festa nazionale, l'anniversario della Grande Unione. "Esiste una partnership duratura tra Romania e Stati Uniti, costruita su valori condivisi, interessi comuni e forti legami interpersonali", ha affermato il capo della diplomazia statunitense in una dichiarazione pubblicata sul sito web del Dipartimento di Stato. "Siamo orgogliosi di essere con la Romania, come alleati della Nato, per lavorare insieme per superare le minacce e le sfide del presente e del futuro, nella regione del Mar Nero e non solo. Ringraziamo la Romania per il suo incrollabile impegno per la difesa della pace e della libertà nel mondo, anche in Afghanistan", ha affermato Blinken. Secondo il segretario di Stato Usa, l'annuncio del presidente romeno Klaus Iohannis alla conferenza sul clima di Glasgow, la Cop26, secondo il quale la Romania sarà tra i primi Paesi ad ospitare un piccolo reattore modulare, costruito su tecnologia statunitense, "è un altro esempio eloquente di promesse e potenzialità per una collaborazione ancora più stretta''. (Rob)