Cina-Laos: venerdì colloqui tra presidenti per inaugurazione ferrovia Kunming-Vientiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Cina e Laos, rispettivamente Xi Jinping e Thongloun Sisoulith, terranno un incontro in videoconferenza venerdì prossimo, 3 dicembre, in occasione dell'inaugurazione della ferrovia Cina-Laos. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying, ricordando l’imminente operatività della tratta che collega la città meridionale di Kunming alla capitale laotiana Vientiane. Costruita a partire dal 2016 come parte della Nuova via della seta (Bri), la ferrovia attraverserà 21 stazioni, 93 gallerie e 136 ponti lungo un tragitto di 1,024 chilometri. La linea sarà percorsa dai treni veloci Lancangjiang, che abbatteranno i tempi di percorrenza a 2 ore e 50 minuti rispetto alle 20 ore precedentemente richieste in autobus. Il treno ospiterà nei suoi nove convogli fino a 720 passeggeri, che potranno acquistare un posto in seconda classe al prezzo di 28,70 dollari. (Cip)