Serbia: referendum sulle modifiche alla Costituzione il 16 gennaio (2)

- La ministra della Giustizia serba, Maja Popovic, ha dichiarato durante il dibattito parlamentare che "l'obiettivo di cambiare la Costituzione è aumentare la sicurezza giuridica dei cittadini", perché solo una magistratura indipendente e un ufficio del pubblico ministero indipendente garantiscono protezione nei procedimenti giudiziari. "Le modifiche alla Costituzione sono previste come attività nel piano d'azione per il negoziato relativo al capitolo 23 (del processo di adesione all'Ue)", ha detto la ministra aggiungendo che il settore della politica sarà in questo modo escluso dall'elezione di giudici e pubblici ministeri, e che i giudici non saranno più eletti dall'Assemblea nazionale, ma dal Consiglio superiore della magistratura. (segue) (Seb)