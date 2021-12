Molise: Termoli, Guardia di Finanza sequestra un chilo di droga, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Termoli hanno colto in flagranza di reato ed arrestato un soggetto, italiano, con quasi un chilo di droga e oltre quattromilacinquecento euro in contanti. In particolare, nel corso del controllo economico del territorio e contrasto traffici illeciti, sequestrati, su strada nonché a seguito di perquisizione domiciliare, quasi un chilo di droga, tra hashish, marijuana e cocaina, oltre quattromilacinquecento euro in contanti, provento illecito dello spaccio, bilancini di precisione, materiale vario per il taglio e il confezionamento. (Gru)