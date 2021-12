Cina: registrate oltre 1,053 milioni di infezioni da Hiv alla fine del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati oltre 1,053 milioni i casi di Hiv registrati in Cina alla fine del 2020, e 350mila i decessi. È quanto indica il rapporto “Progressi nella ricerca epidemiologica dell'Hiv/Aids in Cina”, pubblicato dal Centro nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie. Lo studio evidenzia una maggiore incidenza del virus tra giovani e anziani. La percentuale di pazienti di età pari o superiore a 50 anni è infatti aumentata in modo significativo, passando al 44 per cento nel 2020 dal 22 per cento di 10 anni fa. Sempre nel 2020, inoltre, sarebbero stati quasi tremila i giovani cinesi tra i 15 e i 24 anni affetti da Hiv, trasmesso per via sessuale nel 98,6 per cento dei casi. Il rapporto è stato pubblicato in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, indetta ogni anno il primo dicembre. (Cip)