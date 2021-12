Moldova: fonti stampa, Lilian Darii è il futuro ambasciatore del Paese a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ambasciatore della Moldova in Belgio, Lilian Darii, sarebbe stato nominato a capo dell'ambasciata del Paese nella Federazione Russa. Lo rende noto il quotidiano "Kommersant" facendo riferimento a fonti diplomatiche. Alcuni giorni fa Mosca ha espresso parere positivo alla richiesta di approvazione per il suo nome. Dal 2012 al 2013 Lilian Darii è stato ambasciatore con missioni speciali presso il ministero degli Esteri e dell'Integrazione europea della Moldova; dal 2013 al 2016 è stato capo della direzione generale per la cooperazione multilaterale del ministero degli Esteri e dell'Integrazione europea; tra il 2016 e il 2017 è stato invece viceministro presso il medesimo ministero e tra il 2017 e il 2018 è stato di nuovo ambasciatore con missioni speciali. Negli ultimi anni Darii ha ricoperto la carica di ambasciatore della Moldova in Belgio. Quella di ambasciatore della Moldova a Mosca è rimasta vacante dopo che l'ex deputato del Partito socialista ed ex ambasciatore della Moldova presso la Federazione Russa, Vladimir Golovatiuc, sarebbe stato coinvolto in uno scandalo. Dopo l'incidente, Golovatiuc ha lasciato il territorio russo. (Rob)