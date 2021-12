Zimbabwe: variante Omicron, governo reintroduce restrizioni e quarantena obbligatoria per i viaggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Zimbabwe ha reimposto un blocco e quarantene obbligatorie per tutti i viaggiatori che arrivano nel Paese in seguito per prevenire la diffusione della variante Omicron del coronavirus. In un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva, il presidente Emmerson Mnangagwa ha inoltre annunciato la reintroduzione del coprifuoco dalle 21:00 alle 06:00 e la chiusura di tutte le attività commerciali alle 19:00. Inoltre, il governo ha reintrodotto l'obbligo per tutti i viaggiatori internazionali di essere testati all'arrivo e messi in quarantena in una struttura designata dallo Stato a proprie spese. Le misure saranno riviste tra quindici giorni. Lo Zimbabwe è tra gli otto Paesi della Comunità di sviluppo dell'Africa australe (Sadc) per i quali molti i governi di tutto il mondo - tra cui l'Italia e i Paesi dell'Unione europea, Italia inclusa - hanno imposto il divieto di ingresso a causa della variante Omicron rilevata per la prima volta in Sudafrica. Il Paese ha registrato oltre 130 mila casi di Covid e circa 4.700 morti dall'inizio della pandemia.(Res)