Cina: delegato di Pechino esorta Gruppo dei 77 a favorire sviluppo inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, Zhang Jun, ha partecipato alla 45ma riunione dei ministri degli Esteri del Gruppo dei 77, una coalizione di 134 economie in via di sviluppo sovrintesa dall’Onu. Nel proprio intervento, tenuto in collegamento video da Pechino, Zhang ha richiesto azioni decisive per contenere il Covid-19 e attenuare la globale disparità d’accesso ai vaccini, condizioni ritenute necessarie ad una rapida ed equa ripresa post-pandemica. Riaffermando l’importanza del multilateralismo nel processo di reciproco sviluppo, il delegato di Pechino ha sollecitato le grandi economie a contrastare l’unilateralismo e a rispettare gli impegni finanziari con i Paesi in via di sviluppo. (Cip)