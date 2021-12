Covid: nelle scuole piemontesi aumentano in maniera contenuta focolai e quarantene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidenza per fasce d'età vede una crescita maggiore tra chi ha tra i 14 e i 18 anni con un passaggio netto da 84,9 casi ogni 100 mila abitanti a ben 133,6. In crescita importante anche tutte le altre fasce, tranne i più piccoli da 0 a 2 anni. Gli 11-13enni passano da 163 a 242 casi, mentre i bambini dai 6 ai 10 anni vanno dai 222,3 ai 281,7 casi ogni 100 mila abitanti. Rispetto alle vaccinazioni, nella platea dei 12-19enni hanno aderito il 73,6 per cento degli studenti, di questi il 97 per cento ha ricevuto la prima dose e il 93 per cento la seconda. Al progetto del Piemonte sulla "scuola sicura" stanno partecipando 480 scuole elementari e 18 mila 408 alunni. Mentre le scuole medie aderenti sono 179, con 3 mila 551 studenti che si sottopongono ogni mese a un test Covid. (Rpi)