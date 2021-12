Cipro: ambasciata d'Italia, presentazione documentario per 50 anni di relazioni archeologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Nicosia, in collaborazione con il dipartimento delle Antichità di Cipro, ha ricordato ieri e celebrato i 50 anni di relazioni bilaterali nel campo dell'archeologia con il documentario “Digging History”. L’evento si è tenuto a Kastelliotissa, a Nicosia, e ha visto la presenza del ministro dei Trasporti, delle Infrastrutture e del Lavoro della Repubblica di Cipro Yiannis Karousos. Secondo quanto riferito in un comunicato, molti sono stati gli invitati che hanno preso parte all’evento, tra cui membri delle istituzioni, delle missioni diplomatiche e ricercatori. L’evento è stato aperto dall’ambasciatore d’Italia a Cipro Andrea Cavallari, il quale ha presentato lo scopo del progetto, e cioè quello di promuovere e sostenere le attività archeologiche italiane a Cipro e celebrare i profondi legami culturali tra i due Paesi. A seguire, il ministro Karousos ha riaffermato l’importanza della cooperazione tra i due Paesi, soffermandosi su delle aree che negli ultimi anni hanno dato degli ottimi risultati, tra cui la collaborazione per la salvaguardia del patrimonio culturale. (segue) (Com)