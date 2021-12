Cipro: ambasciata d'Italia, presentazione documentario per 50 anni di relazioni archeologiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del dipartimento delle Antichità, la dottoressa Marina Solomidou-Ieronymidou, ha espresso a nome del Dipartimento il forte desiderio di continuare a collaborare con l’Italia nel campo dell’archeologia e ha presentato il lavoro condotto dalle missioni archeologiche italiane a Cipro insieme ai partner locali sin dal loro inizio nel 1970. Protagonista della serata, il documentario “Digging History” è stato poi proiettato per gli ospiti ed è adesso disponibile sul nostro canale YouTube. A partire da questa settimana, inoltre, sarà possibile trovare nei nostri canali social i sette mini episodi che compongono la versione integrale del documentario, ognuno dei quali esporrà e metterà in evidenza il lavoro delle cinque missioni italiane a Cipro e dei loro partner locali. Hanno concluso la serata il professore Luca Bombardieri dell’università di Siena, nonché direttore di una delle cinque missioni archeologiche italiane a Cipro, e il dottor Iosif Hadjikyriakos, il quale ha diretto il progetto avviato ad aprile 2021. (Com)