Belize: presidente Camera Woods ribadisce "sostegno incrollabile" a Taiwan

- La presidente della Camera dei rappresentanti del Belize, Valerie Woods, ha espresso a Taiwan il “sostegno incrollabile” del Paese, dopo che l’esito delle elezioni in Honduras rischia di ridurre il numero degli alleati diplomatici dell’isola. Woods ha incontrato a Taipei con la presidente Tsai Ing-wen, cui non ha mancato di ribadire che i rispettivi Paesi “condividono gli stessi valori di libertà, pace, diritti umani e democrazia”. Il Belize “è consapevole delle sfide poste alla difesa della sovranità nazionale e al diritto all'indipendenza”, ha detto riferendosi alle controversie territoriali con il Guatemala, e per questo “il Belize rimane fermo e solidale nel suo sostegno a Taiwan”. (Cip)