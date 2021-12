Ruby ter: giudice, respinte richieste di proscioglimento ex olgettine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- La richiesta avanzata durante la scorsa udienza dalle difese delle 18 ex "olgettine" - imputate insieme all'ex premier Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter -, è stata respinta dal tribunale di Milano. I legali avevano presentato un'istanza di proscioglimento dal reato di falsa testimonianza in seguito alla dichiarazione da parte dei giudici di inutilizzabilità delle testimonianze rese in aula dalle ragazze durante i processi Ruby e Ruby bis.(Rem)