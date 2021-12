Imprese: Even (Airbus Helicopters), aggressività Usa nel settore è molto forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressività degli Stati Uniti è "molto forte" nel settore degli elicotteri militari. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "La Tribune" Buno Even, presidente di Airbus Helicopters. "I contratti di difesa e quelli governativi sono anche uno strumento di influenza degli Stati Uniti", ha detto il dirigente. Per questo Airbus, ha continuato Even, deve essere "competitivo" e deve "proporre buoni prodotti" lavorando con una cooperazione tra Francia, Germania e Spagna. "Abbiamo bisogno del sostegno dei nostri Paesi", ha detto il presidente del gruppo. In merito alle commesse, il dirigente spiega che nel 2021 non ci sono stati annullamenti: "Abbiamo constatato in termini di attività che i nostri clienti hanno continuato a volare". "Questo vuol dire che rispetto alle commesse fatte, i nostri clienti hanno veramente bisogno dei loro elicotteri", ha detto Even. Secondo il presidente di Airbus Helicopters l'azienda va in una "buona direzione" verso l'obiettivo di realizzare il dieci per cento di risultato ante oneri finanziari (Ebit). "È semplicemente un livello che deve offrire alla società il posizionamento di mercato e deve dargli robustezza e resilienza", ha detto Even. (Frp)