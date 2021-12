Covid: rilevati primi casi di variante Omicron in Nigeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria, il Paese più popoloso dell'Africa, ha confermato i suoi primi casi della nuova variante Omicron del coronavirus, tra cui tre passeggeri provenienti dal Sudafrica. "La sorveglianza genomica ha identificato e confermato i primi casi nigeriani del ceppo B.1.1.529 SARS-CoV-2, ora noto come variante Omicron", ha affermato in una nota il capo del Centro nigeriano per il controllo delle malattie, Ifedayo Adetifa, precisando che il tracciamento dei contatti per garantire l'isolamento sono iniziati. "Omicron è diffusa a livello globale, pertanto è una questione di quando, non di se, identificheremo più casi", ha aggiunto. Dall'inizio della pandemia in Nigeria sono stati segnalati 2.976 decessi e 214.113 contagi da Covid ma si ritiene che le cifre reali siano molto più alte, in parte a causa del basso numero di test effettuati. Inoltre, il tasso di vaccinazione nel paese è estremamente basso, con poco più di 6,5 milioni di persone che hanno ricevuto una dose di vaccino e solo 3,5 milioni completamente immunizzate. Il governo prevede di inoculare 112 milioni di dosi, pari al 70 per cento della popolazione adulta nel paese, entro la fine del prossimo anno.(Res)