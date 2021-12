Romania: presidente moldava Sandu invia messaggio per Festa nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha inviato alla Romania un messaggio in occasione della Festa nazionale. "Cara Romania, in occasione della Festa Nazionale, ti auguro di rimanere forte e generosa. Ti ringraziamo per la tua amicizia e per tutte le cose buone che abbiamo fatto e faremo insieme! Siamo legati dal passato storico, siamo legati dalla cultura comune e dalla lingua romena, e davanti a noi abbiamo un futuro che può avvicinarci ancora di più. Lo faremo attraverso le persone che hanno trovato il loro scopo da una parte o dall'altra del fiume Prut, attraverso investimenti reciproci, attraverso strade e ponti", ha scritto Sandu su Facebook. "Cara Romania, ti auguro di rimanere forte e generosa. Essere una voce distinta nel mondo e in un'Europa unita, e un modello di Paese per il quale la democrazia e il benessere delle persone sono fondamentali. Andiamo insieme nel futuro. Auguri Romania! Tanti auguri, cari romeni!", ha aggiunto. (Rob)