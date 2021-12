Serbia: presidente Parlamento Dacic, referendum non a che fare con il Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum che si terrà il 16 gennaio in Serbia servirà a confermare o meno le modifiche alla Costituzione nel settore giudiziario e non riguarda lo status del Kosovo. Lo ha ribadito il presidente del Parlamento serbo Ivica Dacic, secondo quanto riferito dal quotidiano "Politika". Dacic ha firmato ieri la convocazione del referendum dopo che l'Assemblea nazionale ha approvato la legge sulla modifica alla Costituzione. Il presidente del Parlamento ha affermato che il referendum non riguarda in alcun modo la parte della Costituzione che riguarda il Kosovo e la sua appartenenza allo Stato della Serbia. Il quesito referendario, ha proseguito Dacic, riguarda invece la riforma giudiziaria e rappresenta un passo in avanti verso l'adesione all'Unione europea. "Crediamo che sia nell'interesse della Serbia confermare la decisione del Parlamento e che sarà un grande passo in avanti nel cammino europeo ", ha detto Dacic invitando tutti i cittadini ad andare al referendum. I deputati hanno approvato, sempre nella giornata di ieri, la legge sulla modifica della Costituzione della Serbia, la legge per la sua attuazione e la decisione sulla convocazione di un referendum al fine di confermare la legge sulla modifica della Costituzione. I cittadini voteranno sul quesito referendario "Siete favorevoli alla conferma della legge sulla modifica della Costituzione della Repubblica di Serbia?". Le proposte di modifica riguardano la parte relativa al settore giudiziario. (Seb)