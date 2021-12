Torino: 200 mila euro ai mercatali di Porta Palazzo per rinnovare le bancarelle di frutta e verdura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale, su richiesta dell'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, ha approvato l'erogazione di un contributo di 200 mila euro destinato agli ambulanti del settore ortofrutticolo di Porta Palazzo per la realizzazione di un nuovo look espositivo. La platea è di 160 operatori che potranno usufruire di un incentivo a fondo perduto pari all'80 per cento della spesa sostenuta, per un ammontare massimo di 2 mila euro. L'iniziativa nasce in collaborazione con il comitato The Gate, con l'obiettivo di riordinare e riqualificare il mercato. Il Comitato negli scorsi anni ha mostrato agli ambulanti un prototipo di banco espositivo facile da montare, leggero e con uno stile di copertura non dissimile dall'attuale. La Città ha finanziato 100 mila euro, mentre l'altro 50 per cento della cifra è stato messo dalla Camera di Commercio di Torino. (Rpi)