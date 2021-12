Corea del Nord: Usa e Corea del Sud rivedono piani di guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, si trova in visita a Seul questa settimana per il 53mo Incontro consultivo di sicurezza con la controparte sudcoreana. Lo hanno riferito funzionari del governo sudcoreano, secondo cui durante i colloqui verranno discussi temi quali il trasferimento del comando operativo delle forze combinate in tempo di guerra (Opcon), il programmi nucleare e balistico della Corea del Nord, la sicurezza informatica e altri. Austin è partito alla volta della Corea del Sud ieri, 30 novembre; l'incontro annuale sarà il primo in presenza tra Austin e il ministro della Difesa sudcoreano, Suh Wook, dall'insediamento del presidente Joe Biden alla Casa Bianca, lo scorso gennaio. (Nys)