Russia-Vietnam: incontro Putin-Phuc, accordo su nuovo partenariato strategico

- Russia e Vietnam hanno pubblicato un comunicato congiunto contenente la direttrice comune di sviluppo del partenariato strategico bilaterale sino all'anno 2030. La pubblicazione del comunicato segue l'incontro a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo vietnamita Nguyen Xuan Phuc nella giornata di ieri, 30 novembre. Il documento, diviso in sette punti, afferma che il partenariato strategico globale tra Russia e Vietnam poggia su una amicizia consolidata e sulla cooperazione reciprocamente vantaggiosa. I due Paesi si impegnano a rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali entro il 2030 sulla base dei principi di fiducia reciproca, sovranità, integrità territoriale, diritto all'autodeterminazione, non intervento negli affari interni, soluzione pacifica delle dispute e sostegno alla pace, alla stabilità e allo sviluppo regionali e globali. I due Paesi si impegnano inoltre a non aderire ad alleanze o accordi che nuocciano l'indipendenza o la sovranità reciproca. (segue) (Fim)