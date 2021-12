Russia-Vietnam: incontro Putin-Phuc, accordo su nuovo partenariato strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comunicato congiunto esprime inoltre l'impegno a rafforzare la cooperazione economica come pilastro del partenariato strategico, con una enfasi particolare sui fronti dell'istruzione tecnica e scientifica e della tecnologia. Russia e Vietnam si sono inoltre impegnati a sostenere l'edificazione di sistemi più equi e democratici di governo delle relazioni internazionali, e ad opporsi al ricorso a sanzioni unilaterali come meccanismo di soluzione delle controversie internazionali. Mosca e Hanoi hanno ribadito l'adesione alla Convenzione Onu del Diritto del mare del 1982 e si sono impegnate a collaborare per la tutela della sicurezza e della libertà di navigazione e sorvolo sulle rotte internazionali. Hanoi ha promesso infine di lavorare per l'approfondimento delle relazioni tra la Russia e l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). (Fim)