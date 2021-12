Iraq: Quadro di coordinamento sciita rifiuta cambiamenti risultati elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Quadro di coordinamento sciita, piattaforma politica che riunisce i partiti sciiti filo-iraniani iracheni, ha dichiarato di non accettare i cambiamenti dei risultati elettorali rilevati dall’Alta commissione elettorale dopo la conclusione del conteggio manuale dei voti. Lo riferisce l’emittente curdo-irachena “Rudaw”. Da quanto emerso, il Quadro di coordinamento “rifiuta i risultati delle elezioni e continuerà a farlo perché è ormai chiaro che i risultati fossero stati preparati anticipatamente: la commissione non ha preso in esame correttamente i fascicoli presentati”. (segue) (Res)