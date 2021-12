Iraq: Quadro di coordinamento sciita rifiuta cambiamenti risultati elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corrente sciita Al Sairoon, guidata dal leader politico e religioso sciita, Muqtada al Sadr, ha ottenuto il maggior numero di seggi durante le elezioni legislative dello scorso 10 ottobre. Lo ha reso noto il 30 novembre l’Alta commissione elettorale irachena, confermando la vittoria del movimento sciita che diventa il primo blocco in parlamento con 73 seggi. Il movimento sunnita Taqaddum, guidato dall’ex presidente del parlamento Muhammad al Halbousi, ha ottenuto 37 seggi, mentre la coalizione dello Stato di diritto guidata dall’ex primo ministro Nuri al Maliki è terza con 33 seggi. Il Partito democratico del Kurdistan è arrivato quarto con 31 seggi, l'Alleanza al Fatah guidata dal segretario generale dell’organizzazione Badr e politico filo-iraniano Hadi al Amiri è arrivata quinta con 17 seggi e l’Alleanza del Kurdistan sesta con 17 seggi. Segue l’Alleanza Azm con 14 seggi totali. L’Alta commissione elettorale ha inoltre reso noto che l’affluenza alle urne è stata pari al 44 per cento e ha elencato i nomi dei 320 “vincitori” in tutti i governatorati dell’Iraq e nella regione autonoma del Kurdistan. I risultati finali saranno ora inviati al Tribunale federale per l'approvazione. Il Parlamento potrà quindi tenere la sua sessione inaugurale, durante la quale i parlamentari eleggeranno il nuovo presidente dell'Iraq. Proseguiranno in contemporanea i negoziati sulla formazione del nuovo governo, segnati da numerose trattative tra i maggiori partiti sciiti. (Res)