Spagna: assoluti dirigenti Escal (Acs) responsabili del progetto stoccaggio gas "Castor"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale provinciale di Castellon (Valencia) ha assolto Recaredo del Potro e José Luis Martínez Dalmau, ex dirigenti della società Escal Ugs, controllata al 67 per cento dal gruppo Acs, dalle accuse di delitti contro l'ambiente e le risorse naturali per i lavori di realizzazione del più grande impianto di stoccaggio di gas "Castor" al largo della costa di Castellon. Lo riferisce il quotidiano "El Pais". I giudici hanno indicato nella sentenza che "in ogni momento" sono state rispettate le norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente e che, in nessun caso, c'era un pericolo grave. Secondo i giudici, inoltre, i due dirigenti, lungi dall'aver nascosto informazioni sui movimenti sismici che si erano verificati sulla costa nord di Castellón, "non sono rimasti impassibili di fronte all'aumento della sismicità, ma al contrario, hanno adottato misure correttive nel momento in cui si sono resi conto dell'aumento della sismicità causato dalla loro attività commerciale". Il Tribunale ha sottolineato che non c'è alcuna prova che entrambi gli imputati abbiano cercato di causare danni di qualsiasi tipo pur ammettendo la correlazione spazio-temporale tra gli eventi sismici prodotti nelle vicinanze dell'impianto di stoccaggio e le operazioni di iniezione di gas nel deposito. (segue) (Spm)