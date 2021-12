Spagna: assoluti dirigenti Escal (Acs) responsabili del progetto stoccaggio gas "Castor" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo, tuttavia, non proverebbe che l'aumento della sismicità indotta dall'iniezione di gas abbia causato "danni personali o materiali ai cittadini delle città vicine all'impianto di stoccaggio del gas". Al processo hanno partecipato anche più di cento testimoni colpiti dai movimenti sismici uniti nella piattaforma Aplaca, che hanno chiesto un risarcimento per "l'ansia, l'angoscia e l'incertezza" che hanno sofferto a causa dei terremoti, il più grande dei quali ha misurato 4,2 sulla scala Ritcher. La pubblica accusa aveva chiesto 6 anni di prigione e una multa di 15.600 euro per ciascuno dei due manager di Escal Ugs. Nel 2013 il governo spagnolo aveva ordinato l'arresto del progetto dopo che si erano verificate diverse scosse sismiche prodotte durante le operazioni di riempimento dell'impianto di stoccaggio. (Spm)