© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ATM comuni sul proprio sito che una persona non autorizzata in galleria ha costretto a sospendere la circolazione tra Rovereto e Palestro. In servizio bus sostitutivi. Per cambiare con la M2 usate Cadorna. A P.ta Venezia non si cambia con le linee S. La circolazione sulla M2 è rallentata (Rem)