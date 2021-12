Roma: ministro Gelmini, subito uno statuto ad hoc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro agli Affari regionali, Mariastella Gelmini, in un'intervista a "ll Messaggero" spiega che tempi ci sono per avviare e finalmente approvare le riforma dei poteri della Capitale: "Nella legge di bilancio di quest'anno il governo ha previsto un fondo di circa un miliardo e mezzo per il Giubileo 2025. È un primo passo e un doveroso segnale di attenzione alla Capitale. Poi penseremo anche all'Expo". "Questo - aggiunge - per quel che riguarda i finanziamenti. Sui poteri abbiamo avviato tre livelli di dialogo: con il Parlamento, dove è stata depositata la relazione della Commissione ministeriale che ho istituito, con il Ministero dell'Economia, per i profili finanziari, e con Regione e Comune, il cui coinvolgimento è ovviamente indispensabile". Nel caso in cui si dovesse passare da una legge costituzionale, "serve una doppia lettura, - ricorda la ministra - ma riforme costituzionali anche di grande rilievo sono state approvate in tempi rapidissimi. Potrebbe avvenire anche in questo caso: si tratterebbe in fondo di approvare un testo molto snello, addirittura di un solo articolo, sul quale si è già registrata una larga condivisione delle forze politiche. In quattro-cinque mesi si potrebbe arrivare alla definizione del percorso. Ovviamente, la scelta della strada da percorrere è nelle mani del Parlamento". Gelmini escluderebbe "il ricorso alla decretazione d'urgenza, sia per il carattere ordinamentale della disciplina, sia perché si tratta dell'attuazione di una norma costituzionale che necessita della massima condivisione parlamentare. Peraltro le Camere hanno già svolto un grande lavoro di approfondimento ed è ragionevole pensare che questo possa presto tradursi in un testo di legge. Per poter cominciare a trasferire una serie di funzioni amministrative possono bastare leggi ordinarie, statali o regionali". "A questo riguardo - conclude Gelmini - ritengo che si possa iniziare sin da ora e raccolgo la disponibilità di Zingaretti, peraltro manifestata anche ieri, a costituire quel tavolo inter-istituzionale di cui avevo parlato durante la mia audizione in Commissione Affari Costituzionali".(Res)