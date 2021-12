Economia: commissario Gentiloni, il Pnrr non è un regalo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, in un'intervista a "Il Foglio", parla "dell'enorme occasione dovuta ai circa 200 miliardi tra prestiti e trasferimenti del Recovery Fund. Occupiamocene, ce n'è abbastanza per dare una connotazione espansiva alle politiche di bilancio e per risolvere molti problemi del nostro Paese. Il governo ne è consapevole. Dell'opportunità e dei rischi che comporterebbe non coglierla, il sistema Paese, i protagonisti dell'economia, il mondo dell'informazione lo sono altrettanto?". "Vedo un simile dibattito - continua - in una posizione molto marginale nell'opinione pubblica. Siamo già oltre, come se i 200 miliardi li avessimo già incassati e ci fosse da discutere sui capitoli e capitoletti di spesa". Quanto ai rischi, "in Italia, il governo attuale e quello precedente hanno fatto una scommessa: avvalersi per intero della quota di Recovery destinata al nostro paese. Non è avvenuto lo stesso per tutti i paesi. Sure, il meccanismo europeo di sostegno ai sistemi di ammortizzazione sociale degli stati membri attraverso prestiti, è stato utilizzato da 19 paesi, perché ritengono che le condizioni di finanziamento della Commissione europea, garantiti da una tripla A, siano vantaggiose. I prestiti del Next Generation EU sono stati richiesti in tutto da cinque paesi, ma solo due di questi hanno domandato l'intero ammontare della quota a loro destinata". (segue) (Res)