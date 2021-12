Economia: commissario Gentiloni, il Pnrr non è un regalo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme alla Spagna, - osserva il commissario - l'Italia ha fatto la scommessa più ambiziosa ed entrambi i paesi hanno difficoltà nell'assorbimento dei fondi europei. Siamo alla Festa dell'ottimismo, facciamo prevalere il lato positivo: se non ora, quando? Abbiamo una grande opportunità. Molto impegnativa e ambiziosa, e ci consente di affrontare molti problemi. Ci siamo giocati l'intera posta e in virtù di questo dobbiamo essere consapevoli che in alcuni territori, in certi settori, si presenteranno difficoltà e non salteranno fuori subito, anche perché nella timeline degli impegni assunti l'Italia ha fissato per primi obiettivi meno difficili da raggiungere". "Eppure siamo all'interno di quel percorso. Guido Carli parlava di 'vincolo esterno' dell'Europa. Ecco, in questo caso il vincolo esterno lo abbiamo interiorizzato: con il nostro piano, deciso dal nostro governo, abbiamo indicato un percorso obbligato da qui al 2026. E' un fatto negativo? A mio parere è un molto fatto positivo, a patto che si dia il rilievo, il peso e l'importanza che merita. Se invece diamo quei soldi per già acquisiti, l'ottimismo non basterà", ha concluso Gentiloni. (Res)