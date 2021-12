Sardegna: Coldiretti, neve ha devastato bosco e lasciato senza corrente elettrica aziende agricole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perdite - come emerge dal monitoraggio di Coldiretti Sardegna - si stanno registrando anche nell'Oristanese (soprattutto Arborea e Terralba), nel Medio Campidano e Sulcis dove piogge e grandine si sono abbattute sui campi già fradici di carciofi e ortive con il rischio concreto di asfissie radicali. Preoccupazione anche nel Milese e Villacidrese per gli agrumi. Il rischio è di andare incontro "al mal dell' acqua", specie per le clementine, con ammorbidimento della buccia e deperimento del prodotto, con gli agrumi attaccabili da agenti patogeni come le muffe. (Rsc)