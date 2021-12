Sardegna: Mura (Pd), Pnrr dia scossa a rinascita scuola nell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Le risorse europee per le scuole del Paese e in particolare della Sardegna sono un'importantissima occasione per dare una positiva scossa a tutto il sistema dell'educazione e dell'istruzione regionale. Ora anche chi si era battuto contro il ricorso ai fondi europei vede il beneficio e corre a metterci il cappello. Giusto ricordarsi dei sindaci ma solo se non li abbandoniamo, perché non possono fare magie se non hanno personale e uffici comunali adeguati per spendere le risorse: devono essere supportati nella fase di spesa". Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), dopo che ieri, in conferenza stampa, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, hanno presentato i primi bandi per il settore istruzione, pari a 5,2 miliardi. (Rsc)